Liverpool goleia com três gols de Maxi Rodriguez O Liverpool está fora da disputa pelo título do Campeonato Inglês há muito tempo e não tem mais chances de ser campeão nesta temporada. Mas a sua torcida pôde comemorar bastante neste sábado: jogando em casa, no Estádio Anfield Road, o time goleou o Birmingham por 5 a 0, com direito a três gols do meio-campista argentino Maxi Rodriguez.