Liverpool goleia e ainda sonha com a Liga dos Campeões

No entanto, a missão é bem complicada. O Liverpool assumiu a quinta posição, com 58 pontos, mas está quatro atrás do Manchester City, o quarto colocado, que hoje estaria classificado à principal competição europeia de clubes. Faltam apenas duas rodadas e, para piorar a situação, o clube de Manchester joga em casa nesta terça uma partida atrasada contra o Tottenham - outro ainda na briga, em sexto lugar com 56 pontos.

A goleada do Liverpool, e o show de Maxi Rodríguez em campo, começou antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Logo aos 31 segundos, o argentino aproveitou uma sobra de bola dentro da área e fez o seu primeiro gol. Aos seis minutos, marcou o segundo. E o Liverpool não parou por aí no primeiro tempo e conseguiu o terceiro gol, aos 16, em um chute rasteiro de fora da área de Kuyt, que teve uma falha grotesca do goleiro australiano Mark Schwarzer.

Na segunda etapa, o Fulham tentou reagir e marcou seu primeiro gol em um chute de fora da área de Moussa Dembele, aos 11 minutos. Mas aí apareceu novamente Maxi Rodríguez, que "matou" o jogo com seu terceiro gol na partida, aos 25. Quatro minutos depois, foi a vez do centroavante uruguaio Luís Suárez fazer o seu e abrir 5 a 1 no placar. No final, aos 41, o Fulham - em 10.º lugar, com 45 pontos - diminuiu com Steve Sidwell.