Liverpool goleia Norwich na abertura do Inglês, mas perde Alisson por lesão

O Liverpool não teve problemas para derrotar o Norwich, em casa, por 4 a 1, nesta sexta-feira, no confronto que abriu a edição 2019/2020 do Campeonato Inglês. O duelo entre o campeão europeu e o time estreante da temporada, após ter obtido acesso à elite, foi marcado pela contusão do goleiro brasileiro Alisson na primeira etapa do confronto.

Uma lesão muscular pode tirar o jogador da convocação da seleção brasileira de Tite na próxima sexta-feira, que o treinador anunciará uma lista de jogadores chamados para os amistosos de setembro contra Peru e Colômbia, ambos nos Estados Unidos.

O primeiro tempo do jogo que inaugurou este Campeonato Inglês foi praticamente um duelo entre o ataque do Liverpool contra a defesa do Norwich. O time de Jürgen Kloop não teve dó e marcou quatro gols. Logo aos sete minutos, Grant Hanley fez contra. Aos 19, Mohamed Salah, com categoria, ampliou. Virgil Van Dij, de cabeça, marcou o terceiro e Divock Origi, após falha coletiva da zaga adversária, completou o placar dos primeiros 45 minutos.

O único momento de tensão do Liverpool ocorreu aos 36 minutos. O goleiro Alisson foi bater um tiro de meta e caiu com dores. Acabou substituído por Adrian, com suspeita de lesão muscular na panturrilha direita. Assim, virou dúvida para a próxima convocação de Tite, que será a primeira depois de o Brasil ter conquistado o título da Copa América.

O segundo tempo em Liverpool demorou para começar por causa de problemas técnicos com o VAR (arbitragem de vídeo), apesar do dispositivo não ter sido usado no jogo todo. Quando a segunda etapa começou, o que se viu foi um Norwich valente. Mesmo pressionado pela equipe da casa, que perdeu três chances em menos de cinco minutos, o time novato do Campeonato Inglês lutou para diminuir o prejuízo.

E conseguiu aos 19 minutos, com o artilheiro Teemu Pukki, autor de 29 gols na última temporada. O atacante demonstrou categoria e tranquilidade para desviar de Adrian, após ótima assistência de Emiliano Buendia.

Empurrado por cerca de 500 torcedores, que compareceram ao Anfield Road - público total de 53.333 espectadores -, o Norwich seguiu ofensivo, apesar de abrir espaço para os perigosos ataques do Liverpool. O goleiro Tim Krul, com belas defesas, foi um dos destaques do jogo, apesar da goleada por 4 a 1 sofrida pela sua equipe.

Na próxima rodada do Inglês, o Liverpool terá pela frente o Southampton, no dia 17, fora de casa. No mesmo dia, o Norwich atuará diante de sua torcida contra o Newcatle.