Liverpool goleia o Aston Villa no Campeonato Inglês

Os gols de David Ngog e Ryan Babel no primeiro tempo e de Maxi Rodríguez depois do intervalo deram a vitória à equipe do técnico Roy Hodgson, que com este resultado foi ao oitavo lugar do torneio, com 22 pontos, a 10 do líder Arsenal, e manteve sua recuperação após um péssimo início de temporada.

O Manchester United é o vice-líder com 31 pontos e uma partida a menos, enquanto o Chelsea aparece em terceiro, com 30 pontos.

(Reportagem de Neil Maidment)