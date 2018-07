Liverpool goleia o Southampton e avança na Copa da Liga Inglesa

O Liverpool mostrou que vive mesmo outro momento desde a chegada de Jürgen Klopp. A boa fase do Campeonato Inglês se estendeu para a Copa da Liga Inglesa e a equipe garantiu vaga nas semifinais do torneio nesta quarta-feira, com uma indiscutível goleada por 6 a 1 sobre o Southampton, mesmo atuando fora de casa.

Com a classificação, o Liverpool se tornou o quarto classificado para as semifinais, na qual terá pela frente o Stoke City, em confronto de ida e volta no mês de janeiro. Do outro lado da chave, Everton e Manchester City duelarão pela outra vaga na decisão.

Além da goleada em si, a reação do Liverpool após sofrer o primeiro gol antes do primeiro minuto mostrou o novo grau de confiança dos comandados de Klopp. De fato, o Southampton era amplamente superior quando o Liverpool empatou, mas a partir daí, os visitantes deslancharam para a goleada.

Logo aos 40 segundos de jogo, Bertrand recebeu pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Mané, que desviou para a rede para abrir o placar para o Southampton. O gol deixou o Liverpool estarrecido, e o próprio Mané teve dois bons momentos na sequência para ampliar, mas os desperdiçou.

O Southampton ainda mandava na partida quando o Liverpool empatou em rápido contra-ataque. Aos 24 minutos, Sturridge foi lançado Allen, pedalou para cima do zagueiro, cortou para a esquerda e bateu bonito, cruzado. Apenas mais quatro minutos, e o próprio Sturridge virou. Desta vez foi Can quem deu lançamento perfeito para o atacante, que chegou tocando por baixo do goleiro.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram. Aos 45, após escanteio da direita, a defesa afastou. Alberto Moreno bateu de primeira, forte, no canto do goleiro. Origi ainda desviou antes que a bola entrasse.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário e logo saiu o quarto, com Origi, em linda finalização da entrada da área. Ibe foi o autor do quinto, aos 27 minutos, mas o dia era mesmo de Origi, que marcou mais uma vez para selar a goleada, aos 42, após cruzamento na medida de Smith.