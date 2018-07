Liverpool joga bem e goleia o Fulham no Inglês

LIVERPOOL - O Liverpool deu esperanças à sua torcida neste sábado e, com uma de suas melhores exibições na temporada, goleou o Fulham com facilidade por 4 a 0, em casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe mantém o sonho de conquistar uma vaga nas competições europeias, algo que parecia distante com as últimas atuações ruins.

O resultado levou o Liverpool aos 25 pontos, na oitava colocação, cinco atrás do Tottenham, que hoje estaria na Liga Europa. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Stoke City, fora de casa, na quarta-feira. Já o Fulham se manteve na parte de baixo da tabela, com 20 pontos, e encarará o Southampton, em casa, na quarta.

A vitória do Liverpool começou a ser desenhada logo aos 8 minutos de jogo, quando o zagueiro Skrtel dominou sobra de bola na área e encheu o pé no canto do goleiro. Aos 36, Downing deu lindo passe para Gerrard, que ajeitou o corpo e bateu cruzado, aumentando a vantagem.

A equipe da casa não diminuiu o ritmo no segundo tempo e conseguiu chegar ao terceiro gol logo aos sete minutos, com Downing, que entrou pelo lado direito da área, cortou o zagueiro e bateu forte. Só então o Liverpool relaxou e administrou a vantagem. Nos acréscimos, Luis Suárez ainda deixou o dele, após linda jogada de José Enrique pela esquerda.