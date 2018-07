Liverpool leva susto do Cardiff, mas vence Copa da Liga Inglesa

Depois que o gol de Ben Turner perto do final da prorrogação levou a 52a final da Copa da Liga Inglesa para os pênaltis, Dirk Kuyt, Stewart Downing e Glen Johnson converteram e completaram a grande coleção de troféus ingleses do técnico Kenny Dalglish.

A massa de torcedores vestidos de vermelho do Liverpool chegou ao novo estádio Wembley em clima de festa, mas a alegria pareceu azedar quando o Cardiff, buscando se tornar o primeiro time do País de Gales a vencer o torneio, lhes deu um choque e tanto.

O time do Campeonato Inglês teve uma amostra da ameaça do Cardiff quando Kenny Miller desperdiçou uma chance logo no início, mas o Liverpool não aprendeu a lição e, quando um passe lateral de Miller desarmou a defesa do adversário aos 19 minutos, Joe Mason chutou baixo e no canto, fora do alcance do goleiro Pepe Reina.

O time galês começou a jogar acreditando em si, e o Liverpool suava em busca de um empate.

Charlie Adam chegou perto para o Liverpool, mas as oportunidades eram raras e espaçadas para a dupla de atacantes Luis Suárez e Andy Carroll.

Os times tiveram chances no início do segundo tempo, com Miller chutando longe da meta e um tiro de Suárez sendo desviado por Heaton.

O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, viveu emoções conflitantes, erguendo o troféu enquanto seu sobrinho Anthony, reserva do Cardiff, lamentava ter perdido a penalidade que deu a vitória ao Liverpool.

O famoso hino do time, "You'll Never Walk Alone" (você nunca andará sozinho) soou e os fogos de artifício tomaram o céu enquanto os jogadores do Liverpool comemoravam o primeiro título do time desde a Copa da Inglaterra de 2006, mas Gerrard, que errou um pênalti na disputa, encontrou tempo para se comiserar.

"É sempre cruel quando vai para os pênaltis", disse ele à rede BBC. "Vencemos por um fio".

"Sempre vai ser um triste e um comemorando. Lamento por Anthony e pelo Cardiff", acrescentou.

(Por Martyn Herman)