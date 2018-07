Liverpool leva virada e Aston Villa vai à final da Copa da Inglaterra

O Liverpool até saiu na frente neste domingo, com gol do brasileiro Philippe Coutinho, mas levou a virada do Aston Villa e foi derrotado na semifinal da Copa da Inglaterra pelo placar de 2 a 1.

Com a derrota, o tradicional time inglês perdeu a chance de faturar um título na última temporada do ídolo Steve Gerrard. A torcida fez até campanha para levar o astro ao estádio de Wembley, onde a decisão será disputada, coincidentemente, no dia do aniversário do meia. Gerrard deixará o Liverpool para defender o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Jogando fora de casa, o Liverpool tratou de se impor em campo nos primeiros minutos e ao abrir o placar aos 29 minutos. Após bom passe de Sterling, Philippe Coutinho entrou na área driblando e finalizou no canto, empolgando a torcida dos visitantes. A festa, contudo, durou apenas seis minutos. Fabian Delph deu passe para Christian Benteke empatar o duelo, aos 35.

Mais confiante em campo, o Aston Villa foi para o ataque no segundo tempo. E, aproveitando a displicência da zaga rival, entrou pela intermediária exibindo boa troca de passes que culminou em chute de Delph para as redes.

Com a desvantagem no placar, o Liverpool acordou nos minutos finais, impondo pressão. Mas, mesmo com Mario Balotelli em campo, parou na marcação dos anfitriões e se despediu da competição. Na decisão, marcada para o dia 30 de maio, o Aston Villa vai enfrentar o Arsenal, que eliminou o Reading no sábado.

CAMPEONATO INGLÊS

Jogando fora de casa, o Tottenham derrotou o Newcastle por 3 a 1 e segue na briga por vaga nos torneios europeus. Com Paulinho entre os titulares, os visitantes contaram com gols de Nacer Chadli, Christian Eriksen e Harry Kane, que voltou a se igualar ao argentino Sergio Agüero na ponta da artilharia do Inglês. Ambos têm 20 gols.

O Tottenham chegou aos 57 pontos, empatando com o Liverpool, mas com desvantagem nos critérios de desempate. Assim, ocupa o sexto lugar da tabela - a quarta colocação, que dá vaga na Liga dos Campeões, pertence ao Manchester City, com 64 pontos. Já o Newcastle é o 14º colocado, com 35 pontos.