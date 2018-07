Liverpool marca no fim e vai às oitavas na Liga Europa O Liverpool sofreu nesta quinta-feira para alcançar as oitavas de final da Liga Europa. Jogando em casa, no Anfield Road, o time inglês só conseguiu vencer a defesa do Sparta Praga nos minutos finais da partida. Kuyt marcou o gol da vitória que evitou a prorrogação e garantiu a vaga na fase seguinte da competição continental. No jogo de ida, os dois times empataram sem gols.