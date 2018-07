Liverpool marca no fim, vence clássico e se isola na vice-liderança do Inglês

Com um gol do senegalês Mané, aos 49 minutos do segundo tempo, o Liverpool derrotou o Everton por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Goodison Park, no clássico da cidade de Liverpool que encerrou a 17.ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória na casa do rival foi muito comemorada pelo fato de o time agora ser o segundo colocado isolado, na caça ao líder Chelsea.

Com 37 pontos, o Liverpool ultrapassou Manchester City (36) e Arsenal (34) na tabela de classificação. Está seis pontos atrás do Chelsea, que emplacou neste final de semana a sua 11.ª vitória consecutiva na competição. Já o Everton, muito irregular na temporada, é apenas o nono colocado, com 23 pontos.

Um dos times mais envolventes na Inglaterra, o Liverpool mostrou mais atitude em campo nesta segunda-feira. Após um primeiro tempo de pouca ação - só muita marcação mesmo -, o clássico melhorou muito após o intervalo. Isso graças aos rápidos jogadores do setor ofensivo do time visitante.

Depois de martelar a defesa do Everton a segunda etapa inteira, o Liverpool venceu com um gol de Mané aos 49 minutos. Sterling, que havia entrado alguns minutos antes, carregou a bola da direita para o meio e chutou rasteiro da entrada da área. O chute fraco bateu na trave esquerda do goleiro espanhol Joel Robles e, no rebote, Mané foi mais rápido que dois zagueiros do Everton e tocou para o gol vazio.

Antes do gol salvador de Mané, o holandês Stekelenburg e depois Robles, que entrou no lugar do lesionado holandês, impediram que o brasileiro Roberto Firmino marcasse em chutes de dentro da área.

Pela 18.ª rodada, as duas equipes voltam a campo na próxima semana, na tradicional rodada do "Boxing Day". O Everton enfrentará o atual campeão Leicester City, fora de casa, na próxima segunda-feira, dia 26. O Liverpool entra em campo na terça, quando encara o Stoke City, no estádio Anfield Road, em Liverpool.