Liverpool massacra Swansea no Campeonato Inglês

LIVERPOOL - O Liverpool faz campanha irregular no Campeonato Inglês, mas ao menos neste domingo o seu torcedor não tem do que reclamar. Em casa, no Anfield Road, em partida válida pela 27ª rodada, a equipe massacrou o Swansea por 5 a 0, em um triunfo sobre um adversário direto na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 39 pontos e assumiu a sétima colocação ao ultrapassar o próprio Swansea, que está com 37, em oitavo lugar, com a mesma pontuação do West Bromwich Albion.

Neste domingo, com os brasileiros Lucas e Philippe Coutinho como titulares, o Liverpool massacrou o Swansea desde o começo da partida, desperdiçou várias oportunidades de gol e só foi marcar no primeiro tempo em uma cobrança de pênalti sofrido pelo uruguaio Luis Suárez. Gerrard converteu a infração aos 33 minutos e colocou a sua equipe em vantagem.

Assim, os outros gols saíram apenas na etapa final. Logo no primeiro minuto, Suárez passou para Philippe Coutinho, que avançou em velocidade e bateu forte para marcar. O terceiro gol foi feito após bela trama entre Suárez, Sturridge e José Enrique que recebeu em frente ao goleiro adversário e bateu para ampliar.

Fulminante, o Liverpool fez o seu quarto gol aos 11 minutos. Downing passou para Suárez, que driblou o seu marcador e chutou colocado. O quinto gol do Liverpool foi marcado de pênalti, após Routledge colocar a mão na bola dentro da grande área. Sturridge bateu, aos 26 minutos, e definiu a goleada do Liverpool por 5 a 0.