Liverpool mostra apoio a Alisson após morte do pai: 'Você nunca andará sozinho'

O Liverpool prestou solidariedade e apoio ao goleiro brasileiro Alisson, nesta quinta-feira, depois da notícia do falecimento do pai do jogador, Agostinho Becker, no interior do Rio Grande do Sul. O clube inglês usou uma frase famosa do clube. "Você nunca andará sozinho", escreveu o clube inglês em uma postagem nas redes sociais, em uma alusão ao hino do clube "You´ll never walk alone".

O pai de Alisson e também de Muriel, goleiro do Fluminense, morreu após mergulhar em uma barragem na localidade de Rincão do Inferno, zona rural de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre. José Agostinho Becker, de 57 anos, entrou na água que fica dentro de uma propriedade da família por volta das 17 horas de quarta-feira e desapareceu em seguida. O corpo foi encontrado já no fim da noite por amigos e funcionários do local.

A morte foi confirmada pela assessoria do jogador do Liverpool e da seleção brasileira e pelo Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul (RS). Os bombeiros foram acionados pela Polícia Civil quando a família fez a ocorrência.

Após a confirmação da morte, outros clubes se manifestaram lamentando o ocorrido com o pai dos goleiros. Arquirrival do Liverpool, o Everton também deu condolências à família. "É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Becker, pai de Alisson e Muriel. Os pensamentos e orações de todos do Everton estão com eles e toda a família", escreveu o clube de Liverpool.

O Fluminense foi um dos primeiros que se pronunciaram, assim como o Internacional, clube em que os irmãos foram formados na base. "O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares", escreveu o time carioca que entra em campo nesta quinta-feira, na última rodada do Brasileirão.