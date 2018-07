Liverpool multa Luis Suárez por morder adversário

"Pelo meu comportamento inaceitável ontem, o clube me multou hoje", escreveu Suárez, nesta segunda-feira, no Twitter. O atacante revelou, ainda, o seu desejo de que o valor da multa, que não foi divulgado, seja doado às famílias afetadas pelo desastre no Estádio de Hillsborough em 1989, quando 96 torcedores do Liverpool morreram.

Suárez, que ainda pode receber uma longa suspensão da Associação de Futebol da Inglaterra, teve que cumprir um gancho de sete jogos em 2010, quando jogava pelo Ajax, após morder um outro jogador. A Associação de Futebolistas Profissionais disse que vai oferecer um aconselhamento a Suárez para que consiga controlar sua raiva.

No domingo, Suárez disputou uma jogada com Ivanovic na grande área. Em seguida, ele mordeu o braço do jogador do Chelsea. Imediatamente, o sérvio reclamou com o árbitro Kevin Friend, que não viu o lance e nem advertiu o uruguaio.

Horas após a partida em Liverpool, o uruguaio Suárez pediu desculpas em sua conta no Twitter. "Estou triste com o que aconteceu nesta tarde" escreveu na rede social. "Peço desculpas a Ivanovic e a todos pelo meu comportamento indesculpável. Sinto muito!".

O Liverpool emitiu um comunicado em seu site em que criticou Suárez. "Sua conduta não é adequada para um jogador com as cores do Liverpool e Luis está ciente de que deixou mal o clube", disse o diretor executivo do Liverpool, Ian Ayre. "Nós vamos lidar com o assunto internamente e esperar o que fará a FA (Associação de Futebol da Inglaterra em inglês)".