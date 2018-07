Liverpool negocia lateral-direito com o Crystal Palace

O Liverpool acertou nesta quinta-feira a venda do lateral-direito Martin Kelly ao Crystal Palace. O clube vai receber 1,5 milhão de libras (aproximadamente R$ 5,7 milhões) pela liberação do seu defensor, que assinará um contrato por três temporadas com o seu novo clube.

A saída de Kelly do Liverpool se dá após o clube se reforçar na atual janela de transferências com Javier Manquillo, do Atlético de Madrid. Além disso, o clube acertou a contratação de Alberto Moreno, atualmente no Sevilla, que chegará ao time em janeiro.

Kelly, de 24 anos, disputou apenas uma partida pela seleção inglesa em 2012, no mesmo ano em que fez parte do grupo da equipe na Eurocopa. E ele aceitou se transferir para o Crystal Palace pensando em ter mais tempo de jogo. "Agora é o momento em que a idade em que preciso voltar a jogar em todas as semanas", afirmou.