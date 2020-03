Liverpool oferece funcionários para ajudar supermercados em meio à pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Liverpool colocou à disposição funcionários do clube que regularmente prestam serviços no estádio Anfield para auxiliar os mercados do condado de Merseyside, região onde fica a cidade de Liverpool, na Inglaterra. A ideia partiu do CEO do clube, Peter Moore, em mensagem publicada em suas redes sociais neste domingo.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"Mensagem para os gerentes de supermercados aqui nos arredores de Merseyside. Nossa equipe oferece voluntariamente seu tempo e habilidades para ajudar a controlar o fluxo de pessoas, gerenciar filas, controlar estacionamentos, auxiliar os idosos e doentes a levar suas compras para o carro, etc...", escreveu Moore.

"Eles são claramente os melhores nesse tipo de trabalho e terão prazer em ajudar da maneira que for apropriada (e segura) para suas instalações", completou.

Nos últimos dias, foram compartilhadas nas redes sociais imagens de cenas caóticas em supermercados na Inglaterra, com longas filas. Vários estabelecimentos colocaram restrições para evitar pânico durante as compras neste período de surto da covid-19.

A atitude do Liverpool é mais uma mostra da solidariedade que o esporte em geral vem tendo durante a pandemia. Nesse período, já houve arrecadação de alimentos e dinheiro para os mais pobres e os clubes disponibilizando suas estruturas para serem usadas pelos serviços de saúde no tratamento dos infectados.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020