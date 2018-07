Liverpool oficializa a contratação do italiano Mario Balotelli

O Liverpool voltou a apostar em um atacante conhecido pelas polêmicas fora de campo e também pelos gols para comandar o seu setor ofensivo ao oficializar, nesta segunda-feira, a contratação do centroavante italiano Mario Balotelli, que estava no Milan e vinha sendo dada como certa nos últimos dias.

Dezenove meses após encerrar uma passagem de dois anos e meio pelo Manchester City para jogar pelo time que torcia na sua infância, Balotelli volta para o futebol inglês como um substituto do uruguaio Luis Suárez, outro atacante talentoso, mas que também tem a sua carreira marcada por confusões. A contratação confirma a intenção do Liverpool de reforçar o seu setor ofensivo depois de vender o uruguaio ao Barcelona por US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 297 milhões).

Durante sua passagem pelo Manchester City, em que ganhou uma vez o Campeonato Inglês, Balotelli foi expulso quatro vezes, atirou um dardo em um jogador do time de juniores e se envolveu em um incidente em que soltou fogos de artifício dentro do banheiro da sua residência. Dias antes dessa última polêmica, exibiu uma camisa com a inscrição "Por que sempre eu?" ao comemorar um gol durante a vitória por 6 a 1 sobre o Manchester United.

Apesar das polêmicas, Balotelli, com sua capacidade técnica e física, além das suas qualidades como finalizador, é considerado um dos melhores atacantes do mundo e, aos 24 anos, ainda pode estar para atingir o auge da sua carreira. Pelo Milan, marcou 26 gols em 43 partidas do Campeonato Italiano.

Agora no Liverpool, o desafio será controlar o seu comportamento para ter êxito em campo pelo Liverpool, o atual vice-campeão inglês, que busca um substituto à altura de Suárez. Antes, o clube havia se interessado por Loic Remy e Samuel Eto'o, mas acabou mesmo fechando a contratação de Balotelli.