Liverpool passa fácil pelo Bournemouth e recupera a liderança do Inglês

Depois de dois empates e de perder a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool entrou em campo pressionado neste sábado. Mas a equipe de Jürgen Klopp respondeu bem ao momento complicado e não tomou conhecimento do Bournemouth. Sem maiores dificuldade, venceu por 3 a 0, no Anfield Road, e recuperou a ponta.

O resultado levou o Liverpool a 65 pontos, três a mais que o vice-líder Manchester City e agora com o mesmo número de jogos. O Bournemouth, por sua vez, ocupa o meio da tabela, sem grande pretensões na fase final do campeonato. É o 11.º colocado, com 33 pontos.

Depois de empates com Leicester e West Ham e atuações pouco convincentes, o Liverpool viu o City alcançar a ponta no meio de semana. Por isso, entrou em campo com tudo neste sábado e assustou aos 11 minutos, com Firmino. Aos 23, Milner recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Mané, que, em posição irregular, finalizou para a rede e abriu o placar.

O gol pareceu tirar o peso das costas da equipe, que se soltou e chegou ao segundo somente dez minutos mais tarde. Wijnaldum recebeu lançamento longo de Robertson, dominou de frente para o zagueiro e, percebendo o goleiro adiantado, deu lindo toque por cobertura para marcar um golaço.

Funcionando como em seus melhores dias, o ataque do Liverpool voltou a funcionar no início da etapa final. Aos dois minutos, Keita deu lançamento para Firmino, que invadiu a área e ameaçou bater, mas deu belo passe para Salah. O egípcio ficou em ótimas condições e deslocou o goleiro para selar o placar.

O resultado dá moral para o Liverpool para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pela qual o time recebe o Bayern de Munique no próximo dia 19. Já o Bournemouth volta a campo no dia 23 para encarar o Wolverhampton, em casa.

ARSENAL VENCE

Quem também venceu neste sábado foi o Arsenal, que visitou o lanterna Huddersfield, suou mais do que o esperado, mas fez 2 a 1. Iwobi e Lacazette marcaram no primeiro tempo para o time londrino. Kolasinac, contra, na etapa final, descontou e selou o resultado.

O Arsenal subiu para 47 pontos, na sexta colocação, ainda sonhando com vagas nas competições europeias. Nesta quinta-feira, a equipe visita o BATE Borisov pela Liga Europa. Já o Huddersfield manteve-se com apenas 11 pontos, em último, e visita o Newcastle no dia 23, pelo Inglês.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas do dia pelo Inglês, destaque para o Everton, que visitou o Watford e seguiu com a má fase ao cair por 1 a 0. O Crystal Palace recebeu o West Ham e empatou por 1 a 1, enquanto o Cardiff visitou o Southampton e venceu por 2 a 1.