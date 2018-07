Liverpool perde do Bolton e estaciona no 7.º lugar do Campeonato Inglês

BOLTON - O Liverpool desperdiçou uma ótima chance de ultrapassar Newcastle e Arsenal no Campeonato Inglês, neste sábado, ao cair por 3 a 1 diante do Bolton, fora de casa. Com o resultado, a equipe estacionou na sétima colocação, com 35 pontos, enquanto os seus dois rivais diretos na tabela de classificação estão com 36.

Poucas horas antes de o Bolton surpreender o Liverpool, o Newcastle foi goleado pelo Fulham, por 5 a 2, também fora de casa, e assim não conseguiu ultrapassar o Arsenal, que neste domingo travará um clássico com o Manchester United, em Londres. No duelo, o time londrino poderá chegar aos 39 pontos e se consolidar na quinta posição, posto que garante classificação à próxima Liga Europa.

No confronto deste sábado, o Bolton abriu o placar logo aos 4 minutos, com Davies, e ampliou aos 29, por meio de Reo-Coker. Aos 37, Bellamy descontou para os visitantes, mas Steinsson, logo aos 5 da etapa final, decretou o 3 a 1 no placar.

A vitória fez o Bolton deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O time chegou aos 19 pontos e assumiu a 17.ª colocação, ultrapassando Blackburn e Wolverhampton, que estão empatados com 18 pontos. Já o Wigan, derrotado pelo Queens Park Rangers por 3 a 1, em outro jogo deste sábado, é o lanterna, com 15.