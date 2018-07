Liverpool perde do Hull City e vaga na Liga dos Campeões fica improvável

Com o resultado, válido pela 33.ª rodada, o Liverpool estacionou nos 58 pontos, no quinto lugar, a sete do Manchester United, o quarto colocado. Nas últimas quatro rodadas do Inglês, o Liverpool não enfrenta nenhum rival direito. A briga é para pelo menos ir à Liga Europa. Afinal, Tottenham (58) e Southampton (57) estão na cola.

O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Dawson, aos 36 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Assim, o Hull City foi a 34 pontos e se afastou um pouco da zona de degola. O primeiro dentre os rebaixáveis é o Sunderland, com 30 pontos e um jogo a menos.