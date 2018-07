Liverpool perde nos pênaltis para o Besiktas e cai na Liga Europa

Talvez confortável pelo resultado da primeira partida, o Liverpool entrou em campo para não deixar o Besiktas jogar, e no primeiro tempo a estratégia deu certo. A equipe inglesa não criou nenhuma chance, mas também impediu que os donos da casa levassem perigo ao goleiro Mignolet.

Na etapa final, no entanto, o Besiktas saiu para o jogo e tomou conta da partida. Arslan era a principal arma ofensiva dos turcos e após uma boa chance aos 24 minutos, ele próprio abriu o placar aos 26. Tore tocou no meio para Demba Ba, que ajeitou de letra. Arslan chegou batendo de primeira, no ângulo direito de Mignolet.

A partir daí, a pressão aumentou e o Besiktas foi em busca do gol da vitória. Depois de muita insistência ele quase saiu nos acréscimos. Aos 46 minutos, após escanteio da esquerda e desvio na primeira trave, Demba Ba encheu o pé da linha da pequena área, mas parou no travessão.

O jogo foi mesmo para a prorrogação, mas o panorama não se alterou. O Besiktas seguia em cima e teve o primeiro bom momento com Demba Ba, que recebeu pela direita e disparou chute forte, que Mignolet defendeu. No segundo tempo da prorrogação, a estratégia do Liverpool voltou a dar certo e a partida foi mesmo para os pênaltis.

Nas penalidades, as equipes foram fazendo seu trabalho. Demba Ba, Tore, Kavlak, Hutchinson e Arslan marcaram para o Besiktas. Lambert, Lallana, Can e Allen também balançaram as redes pelo Liverpool. Mas na última cobrança da série, o zagueiro Lovren jogou por cima do gol e deu a classificação ao time turco.

DÍNAMO DE KIEV - Em outro jogo já encerrado do dia, o Dínamo de Kiev buscou a virada diante do Guingamp e também se classificou. Após uma derrota por 2 a 1 na França, o time ucraniano venceu por 3 a 1 com gols de Teodorczyk, Buyalsky e Gusev.