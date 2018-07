Liverpool perde para o Hull City por 3 a 1 pelo Campeonato Inglês

HULL CITY - O Liverpool sofreu sua terceira derrota no Campeonato Inglês neste domingo, ao cair por 3 a 1 diante do Hull City, fora de casa, e complicou sua perseguição ao Arsenal pela liderança da competição. O zagueiro Skrtel acabou sendo o vilão do confronto, desviando contra o próprio gol em dois dos três gols marcados pelo rival.

O resultado deixou o Liverpool com 24 pontos, agora sete atrás do Arsenal. Para piorar, Chelsea ou Southampton, que se enfrentam, e Manchester City ainda podem ultrapassar a equipe nesta rodada. Por outro lado, o Hull City, que comemorou o triunfo como um título, subiu para 17 pontos, na décima colocação.

E a vitória dos donos da casa começou a ser desenhada logo aos 19 minutos, quando Livermore tabelou, arrancou pela intermediária e, de fora da área, arriscou. A bola desviou em Skrtel e encobriu o goleiro Mignolet. Apenas sete minutos depois, no entanto, Gerrard cobrou falta pela esquerda no canto do goleiro e empatou.

O segundo tempo da partida era equilibrado, com oportunidades sendo desperdiçadas de ambos os lados, mas aos 26 minutos foi o Hull que ficou na frente. Após muita confusão na área, Meyler ajeitou e bateu cruzado de esquerda para marcar.

O Liverpool foi para frente no desespero e os anfitriões aproveitaram para selar o placar. Aos 41 minutos, Sagbo invadiu a área pela esquerda e tocou para Huddlestone, que dominou e bateu fraco, sem direção. Skrtel, no entanto, tentou cortar de cabeça e acabou tocando contra o próprio gol.