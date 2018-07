Liverpool poupa titulares, mas fatura empate com Napoli

Mesmo sem alguns de seus principais titulares, como o meia Gerrard e o atacante Fernando Torres, que foram poupados para a disputa do Campeonato Inglês, o Liverpool conseguiu empatar com o Napoli, por 0 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio San Paolo, em Nápoles. Com o bom resultado fora de casa, o time inglês manteve a liderança isolada do Grupo K da Liga Europa.

Mais preocupado com a disputa do Campeonato Inglês, em que ocupa a zona de rebaixamento e tem jogo no domingo contra o Blackburn, o Liverpool escalou um time praticamente reserva para enfrentar o Napoli pela terceira rodada da Liga Europa. Apesar disso, foi capaz de segurar o empate, que o levou aos cinco pontos no Grupo K - o time italiano tem três.

Assim, depois de somar o terceiro empate em três jogos disputados na Liga Europa, o Napoli divide a segunda colocação do Grupo K com o Utrecht. O time holandês também chegou aos três pontos nesta quinta-feira, após empatar em casa com o Steaua Bucureste por 1 a 1 - a equipe romena está na lanterna da chave, com apenas dois pontos.

No Grupo J, o Paris Saint-Germain manteve a liderança isolada, agora com sete pontos, depois de empatar fora de casa com o Borussia Dortmund - o 1 a 1 deixou o time alemão com quatro pontos. A segunda posição nessa chave é do Sevilla, que visitou o Karpaty Lviv na Ucrânia e ganhou por 1 a 0, com gol de Kanouté, chegando aos seis pontos.

No Grupo L, o Porto levou a melhor no duelo de líderes e, mesmo fora de casa, derrotou o Besiktas por 3 a 1. O brasileiro Hulk marcou dois gols para o time português - Falcao Garcia fez o outro -, enquanto o também brasileiro Bobô descontou para os donos da casa. A vitória os deixou com nove pontos, contra seis da equipe turca.

Também nesta quinta-feira, aconteceram os seguintes jogos na Liga Europa: Zenit 2 x 0 Hajduk Split, Anderlecht 3 x 0 AEK, Young Boys 4 x 2 Odense, Stuttgart 1 x 0 Getafe, Metalist Kharkiv 2 x 1 Sampdoria, Debrecen 1 x 2 PSV Eindhoven e CSKA Sofia 0 x 2 Rapid Vienna.