Liverpool poupará Gerrard e Torres diante do Napoli

Em má fase na temporada, o Liverpool poupará seus dois principais jogadores diante do Napoli, na quinta-feira, pela Liga Europa. O meia Steven Gerrard e o atacante Fernando Torres estão fora da partida e ficarão se preparando para o confronto contra o Blackburn, no domingo, pelo Campeonato Inglês.

Tal preocupação tem explicação. A equipe faz péssima campanha no torneio nacional e figura apenas na 19ª e penúltima colocação da competição, com seis pontos em oito jogos. Em caso de derrota ou empate diante do Blackburn, os comandados do técnico Roy Hodgson podem terminar a nona rodada na lanterna.

Além de Gerrard e Torres, o meia português Raul Meireles e o volante brasileiro Lucas serão poupados para a partida de domingo. O lateral Glen Johnson e o zagueiro Daniel Agger estão contundidos e também não enfrentam o Napoli.

Se no Campeonato Inglês a situação é preocupante, na Liga Europa é diferente. O Liverpool está na liderança do Grupo K da competição, com quatro pontos em dois jogos. Dois pontos a mais que os italianos, adversários desta quinta, que ocupam a segunda posição.