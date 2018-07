Liverpool prorroga contrato de Carragher até 2013

Perto de completar 33 anos - faz aniversário em janeiro -, Carragher está no Liverpool desde 1997. Nesse período, ele somou 10 títulos conquistados e virou um dos líderes do time inglês, quase sempre como titular absoluto.

Atualmente, Carragher é o sexto jogador com o maior número de jogos com a camisa do Liverpool, totalizando 641. Mas está enfrentando um duro desafio nesta temporada, já que o clube ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.