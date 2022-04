Liverpool recebe Villarreal para evitar zebra e voltar à final da Liga dos Campeões

Sonhando com a temporada perfeita, o Liverpool tem mais um desafio de peso nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O time inglês tenta manter o embalo no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, enquanto o Villarreal tenta fazer mais uma vítima, desta vez no Anfield, após ser subestimado por Juventus e Bayern de Munique na competição. O jogo da volta está marcado para terça que vem, dia 3 de maio, na Espanha.

Para o confronto desta quarta, o Liverpool chega em seu melhor momento na temporada. Não perde desde 8 de março e soma nove gols nos últimos três jogos. Vivo na briga pelo título também nos outros dois campeonatos que disputa, o time inglês sonha com o ano perfeito: faturar os quatro troféus da temporada.

O time comandado por Jürgen Klopp já venceu a Copa da Liga Inglesa, está na final da Copa da Inglaterra, é vice-líder do Campeonato Inglês (apenas um ponto atrás do líder Manchester City) e agora busca a vaga na final da Liga dos Campeões. As chances de levantar todos os troféus são remotas, mas mantêm em alta a confiança do elenco, principalmente depois da evolução exibida ao longo da atual temporada.

"O Liverpool conta agora com uma versão atualizada e melhorada. Tem jogadores em nível de excelência, é uma equipe que corre muito e ocupa muito bem os espaços, com intensidade alta para recuperar rapidamente a bola. E agora tem atletas mais versáteis, como Thiago Alcântara, Sadio Mané atuando mais por dentro e a chegada de Luis Díaz, que dão novas possibilidades ao time", analisou Unai Emery, técnico do Villarreal.

A forte performance do Liverpool nesta reta final de temporada europeia contrasta com o início pouco empolgante e com as oscilações do ano passado. O time não levantou troféus e nem chegou a finais na temporada passada. A evolução da equipe se deve aos ajustes de Klopp dentro e fora de campo.

Dentro das quatro linhas, encontrou seu meio-campo ideal, com Thiago Alcântara numa boa sequência sem lesões. Fora, fez mais uma contratação pontual acertada: o colombiano Luis Díaz se tornou o 12º jogador do time, acostumado a incendiar os jogos no segundo tempo. Ele, Diogo Jota e Roberto Firmino viraram as opções ofensivas para formar trio com Mané e Mohamed Salah. Sem problemas de lesões, Klopp deve escalar Jota ao lado da dupla de ataque - os brasileiros Alisson e Fabinho são titulares absolutos.

Mais versátil e mais veloz do que nos últimos anos, o Liverpool tenta voltar à final da Liga dos Campeões, como fez na temporada 2018-2019, quando venceu o Tottenham na decisão. Nesta quarta, disputará a semifinal da competição europeia pela 12ª vez na história - avançou em oito das anteriores. O Villarreal, por sua vez, ainda busca sua primeira final.

A disparidade de peso e tradição entre os dois clubes não iludem Klopp. Ele já avisou que não vai cometer o mesmo erro dos adversários anteriores do time espanhol. "Talvez o Villarreal tenha tido alguma vantagem sobre Juventus e Bayern porque foi subestimado, mas isso não vai acontecer conosco", afirmou o treinador alemão. "A Espanha tem uma liga muito competitiva e Unai tem demonstrado que tem um plano para cada jogo."

Para Klopp, o duelo pode até ter sabor de revanche. Em 2016, o Liverpool, já sob o seu comando, foi batido pelo Sevilla, então comandado pelo mesmo Emery, na final da Liga Europa. "Vamos enfrentar o melhor Liverpool dos últimos anos", disse o técnico espanhol, antes de comparar a equipe atual com aquela que venceu há seis anos. "É um time que cresceu muito por causa da paciência e da liderança do seu treinador. É um Liverpool que joga à semelhança do seu técnico, com sorriso, alegria e energia."

Apesar de ser a grande surpresa da Liga dos Campeões, o Villarreal está aquém do esperado no Campeonato Espanhol. É apenas o sétimo colocado, suando para entrar na zona de classificação para as competições europeias. Mas, se não tem mais o efeito surpresa que derrubou Juventus e Bayern, o time espanhol tem a experiência e o talento de Unai Emery.

Atual campeão da Liga Europa pela equipe espanhola, o técnico tem se destacado pelas variações na equipe, sem perder a qualidade. "Fizemos uma análise adequada do Villarreal. Já tinha muito respeito por Emery e pelo Villarreal antes. Mas assisti aos seus últimos jogos com cuidado e uau! Impressionante!", elogiou Klopp.

Agora, Emery espera fazer história com o Villarreal, que ainda busca sua primeira decisão de Liga dos Campeões. Há 16 anos, parou em sua primeira semifinal, diante de outro rival inglês. Perdeu por 1 a 0 para o Arsenal na ida e empatou sem gols na volta.

Para o jogo desta quarta, o técnico não terá os atacantes Gerard Moreno e Yeremi Pino. Assim, deve improvisar o argentino Lo Celso mais avançado, compondo trio ofensivo com Manu Trigueros e Danjuma. Na defesa, a referência é Pau Torres. A boa notícia é o retorno do volante Francis Coquelin, que deve aparecer entre os titulares.