Liverpool reforça sua equipe com o meia sérvio Lazar Markovic

O Liverpool se reforçou nesta terça-feira com o meia Lazar Markovic, que estava no Benfica. A chegada do jogador sérvio ao clube inglês foi confirmada pela equipe portuguesa. De acordo com o time de Lisboa, o Liverpool vai desembolsar 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,7 milhões) para se reforçar com Markovic.

Em um comunicado à Bolsa de Valores de Lisboa, emitido nesta terça-feira, o Benfica explicou que o valor pago pelo Liverpool representa 50% dos direitos econômicos que o time português detinha do meia sérvio, de 20 anos. Outros detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Com a negociação, Markovic permaneceu por apenas uma temporada no Benfica. Nesse período de um ano no clube, o meia conquistou os títulos do Campeonato Português e da Copa de Portugal, mas não conseguiu faturar a Liga Europa - perdeu a final pela segunda temporada consecutiva.

Markovic foi duas vezes eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Português na última temporada. Ele também é presença constante na seleção da Sérvia recentemente, tanto que participou do amistoso contra a seleção brasileira, disputado no início de junho, antes da disputa da Copa do Mundo, no Morumbi.