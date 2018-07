Liverpool renova contrato de Kenny Dalglish por 3 anos Quinto colocado do Campeonato Inglês, o Liverpool anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do técnico Kenny Dalglish, que assinou por mais três anos. O treinador havia assumido a equipe em janeiro e tinha vínculo com o clube inglês até o fim desta temporada europeia, que se encerra neste mês.