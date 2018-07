Liverpool renova contrato do técnico Brendan Rodgers

LIVERPOOL - Responsável por comandar o surpreendente Liverpool na temporada inglesa, o técnico Brendan Rodgers foi premiado nesta segunda-feira com a renovação do seu contrato.

Seu vínculo terminaria no próximo ano, mas o tradicional clube inglês se antecipou e ampliou sua permanência no Anfield Road. As duas partes não revelaram o novo tempo de contrato, mas a imprensa inglesa especula que o novo vínculo só deve se encerrar em 2018.

Rodgers era cotado para defender outros times importantes na Europa, como o Barcelona, que acertou recentemente com Luis Enrique. Rodgers ganhou destaque na continente nesta temporada por promover uma inesperada ascensão do Liverpool.

Depois de anos sem grandes resultados, o time se tornou forte candidato ao título do Inglês na temporada passada e só perdeu o troféu na última rodada para o Manchester City. De quebra, a equipe garantiu o retorno à Liga dos Campeões.

"Estamos muito felizes em poder contar com talento tão grande como esse liderando nosso futebol e com alguém em quem podemos confiar nossa visão sobre o Liverpool", registraram em nota um dos proprietários do clube, John Henry, e o presidente Tom Werner.

O treinador, que chegou ao time em 2012, comemorou o acerto. "É um grande privilégio comandar um clube como esse e ter a oportunidade de seguir trabalhando aqui, como fiz nos últimos dois anos. Isso me deixa profundamente honrado. Estou absolutamente extasiado em poder continuar no clube", disse Rodgers.