Liverpool revela plano para ampliar Anfield Road

Henry avaliou que um novo estádio não faz sentido do ponto de vista financeiro e decidiu ampliar a atual capacidade do Anfield Road de 45 mil para 60 mil espectadores. "Não há dúvida de Anfield é o lar espiritual do clube. A nossa preferência sempre foi a de permanecer em Anfield", disse Ian Ayre, diretor administrativo do clube.

Para ampliar o Anfield Road, o Liverpool vai precisar de permissão para demolir algumas propriedades. "Este é um grande passo em frente para o clube de futebol, mas o mais importante são os moradores", disse Ayre. "Esta é uma etapa em que há terrenos para adquirir, planejamento a ser aprovado, etc., mas este é um momento significativo".

O clube avalia que está sendo financeiramente prejudicado em razão das condições do Anfield Road, considerado um estádio envelhecido, o que gera poucos recursos. "O custo de construção de um estádio novo grande não funciona economicamente, especialmente neste mercado. Então, uma das coisas que tivemos que olhar era o equilíbrio entre esta solução e a solução de ficar em Anfield Road", afirmou Ayre.

O Old Trafford, do Manchester United, tem capacidade para 76 mil torcedores. O Arsenal, que jogava no Highbury, com 38 mil lugares, passou a mandar seus jogos no Emirates Stadium, com 60 mil lugares, em 2006. Isso ajuda os dois clubes a obter maiores receitas com bilheterias e nos estádios em dias de partidas. Desde 1990, quando o Liverpool foi campeão pela última vez do Campeonato Inglês, Manchester United e Arsenal faturaram juntos 16 títulos nacionais.