Liverpool revela que Thiago Alcântara está com covid-19 e é desfalque em 2 jogos

O Liverpool terá importante baixa para os dois próximos jogos do seu calendário. O volante brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, recém contratado junto ao Bayern de Munique, foi diagnosticado com covid-19 e só voltará a jogar na metade de outubro, depois da Data Fifa para jogos de seleções pela Liga das Nações da Uefa e Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Com o anúncio feito pelo Liverpool em suas redes sociais e no site oficial do clube, o jogador de 29 anos, que já havia ficado fora do jogo contra o Arsenal na última segunda-feira - vitória por 3 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Inglês -, também perderá o próximo compromisso, contra o mesmo clube de Londres, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta quinta-feira, e ainda contra o Aston Villa, domingo, em Birmingham, pelo Inglês.

Thiago Alcântara, principal reforço do time do técnico alemão Jurgen Klopp para a temporada 2020/2021, apresentou sintomas leves e está cumprindo isolamento em sua casa. Segundo comunicado oficial, ele vem apresentando melhora e ficará fora de ação pelo "tempo que for necessário".

Médico do clube, Jim Moxon afirmou que revelar publicamente o resultado do teste para a covid-19 é uma escolha pessoal e que Thiago Alcântara está bem. "Temos seguido todos os protocolos à risca e o Thiago está bem. Ele ficará isolado agora de acordo com as diretrizes e, com sorte, estará de volta conosco em breve", informou.

Thiago Alcântara estreou pelo novo clube no último dia 20 na vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, quando saiu do banco de reservas para jogar o segundo tempo. Foi o único jogo dele até agora com a camisa do Liverpool. A expectativa é que sua volta ocorra no clássico com o Everton, em casa, dia 17 de outubro.