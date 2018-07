Liverpool se desculpa com Fulham por assédio a jogador O Fulham revelou nesta quarta-feira que recebeu um pedido de desculpas do presidente do Liverpool, Tom Werner, pelo comportamento "pouco profissional" do clube na tentativa de contratar Clint Dempsey na última janela de transferências. Assim, a equipe de Londres retirou uma denúncia que havia feito para a Premier League.