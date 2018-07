Liverpool se reforça com lateral Cissokho por empréstimo

Cissokho é o quinto jogador a ser contratado pelo Liverpool na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube dirigido por Brendan Rodgers já havia se reforçado com Iago Aspas, Luis Alberto, Simon Mignolet e Kolo Toure.

Com 25 anos, Cissokho estava no Valencia desde 2012. Antes, ele passou por Gueugnon, da França, Vitória de Setúbal, Porto e Lyon. Assim, o lateral-esquerdo terá a sua primeira oportunidade de atuar em um clube do futebol inglês.

"Eu posso aprender com meu novo técnico, conhecer um novo estilo de jogo, me familiarizar com diferentes equipes adversárias e aprender a língua. Vai ser uma grande experiência para mim, e, claro, estou empolgado para jogar pela primeira vez pela equipe", afirmou, ao site oficial do clube.

O Liverpool estreou no Campeonato Inglês com uma vitória sobre o Stoke City por 1 a 0, em casa, no último sábado. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Aston Villa, fora de casa.