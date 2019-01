Liverpool só empata com o Leicester, mas abre vantagem na liderança

O Liverpool tropeçou nesta quarta-feira e perdeu a chance de disparar de vez na liderança do Campeonato Inglês. Em casa, a equipe de Jürgen Klopp recebeu o Leicester pela 24.ª rodada e abriu o placar logo no início, mas caiu de produção e não passou de um empate por 1 a 1. Mesmo assim, abriu vantagem na ponta.

O resultado deixou o Liverpool ainda em condição tranquila, com 61 pontos, cinco à frente do vice-líder Manchester City. Na segunda-feira, a equipe tentará reencontrar o caminho das vitórias diante do West Ham, fora de casa. Já o Leicester foi a 32 pontos, em 11.º, e recebe o Manchester United no domingo.

O começo de jogo foi muito animador para o Liverpool, que marcou logo em seu primeiro ataque. Aos dois minutos, após triangulação com Robertson e Firmino, Mané ficou com a sobra na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Logo depois, Firmino teve a chance de ampliar, mas parou em grande defesa de Schmeichel.

A reação do Leicester não tardou a vir. Aos 24, Alisson saiu jogando errado e Maddison só não marcou porque errou a mira. Aos 46, Maguire deixou tudo igual. Após bola afastada na área do Liverpool, Chilwell centrou novamente de cabeça e o zagueiro apareceu sozinho para completar.

O gol abalou o Liverpool, e o Leicester voltou melhor do intervalo. Logo aos sete minutos, em confusão na área, Firmino quase marcou contra, mas Alisson salvou. Aos 27, Gray recebeu com liberdade na área e parou em outra grande defesa do goleiro brasileiro.

O Leicester parecia mais perto da virada do que o Liverpool de voltar à frente, mas Jürgen Klopp mexeu na equipe e os donos da casa reagiram. Firmino parou em grande defesa de Schmeichel e a pressão foi intensa nos minutos finais, mas os visitantes se fecharam e conseguiram segurar a igualdade.

CHELSEA É GOLEADO PELO BOURNEMOUTH

Longe do melhor momento na temporada e pressionado pelos rumores de uma possível saída de Hazard, o Chelsea foi surpreendido pelo Bournemouth. Fora de casa, a equipe londrina foi facilmente batida pelo adversário, que fez 4 a 0, com dois gols de King, um de Brooks e um de Daniels, e ainda perdeu outras chances para aplicar uma goleada histórica.

O resultado deixou o Chelsea com 47 pontos, na quarta colocação, ainda na zona de classificação para a Liga dos Campeões mas pressionado pelo Arsenal, quinto, com o mesmo número. No sábado, o time londrino tenta a recuperação em casa diante do Huddersfield. Já o Bournemouth foi a 33 pontos, em décimo, e visita o Cardiff também no sábado.

Outro favorito que enfrentou muita dificuldade nesta quarta foi o Tottenham, que saiu atrás do Watford e dependeu de Son Heung-min, que acaba de voltar da disputa da Copa da Ásia, e Llorente para virar por 2 a 1 nos minutos finais. O triunfo levou o time londrino a 54 pontos, na terceira posição, enquanto o Watford é o nono, com 33.

No outro jogo do dia pelo Inglês, Crystal Palace e Southampton empataram por 1 a 1 no duelo direto contra o rebaixamento e somam 23 pontos, em 15.º e 16.º, respectivamente. O Cardiff, que abre a zona da degola, está quatro pontos atrás.