Liverpool só empata com West Bromwich e fica longe dos líderes

O Liverpool decepcionou sua torcida neste sábado e, com uma fraca atuação, não passou de um empate por 0 a 0 diante do West Bromwich, fora de casa. A equipe desperdiçou as oportunidades que teve, viu Balotelli passar em branco novamente e, com isso, se distanciou das primeiras colocações.

O resultado levou o Liverpool a 58 pontos, na quinta posição, seis atrás do Manchester City, que é o quarto. Na terça-feira, a equipe volta a campo para pegar o Hull City, fora de casa. O West Bromwich, por sua vez, é o 13.º colocado, com 37 pontos, e pega o Manchester United fora de casa, sábado que vem.

O Liverpool foi quem mais criou neste sábado e, no seu principal momento, viu Sterling carimbar o travessão. Mario Balotelli teve mais uma chance como titular, mas não foi bem, pouco apareceu na partida e acabou substituído por Fabio Borini aos 29 minutos do segundo tempo.

Quem segue decepcionando na competição é o Newcastle. Neste sábado, a equipe sofreu sua sétima derrota consecutiva, desta vez para o Swansea por 3 a 2, mesmo atuando em casa, e já flerta com o rebaixamento, com 35 pontos, em 14.º. O Swansea é o oitavo, com 50 pontos.

Mas quem está praticamente rebaixado é o Burnley. O lanterna voltou a ser derrotado, desta vez em casa para o Leicester, por 1 a 0, e parou nos 26 pontos. Os outros jogos da rodada neste sábado foram: Crystal Palace 0 x 2 Hull City, Queens Park Rangers 0 x 0 West Ham e Stoke City 1 x 1 Sunderland.