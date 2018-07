Liverpool sofre contra time da 4ª divisão e jogará 'replay' na Copa da Inglaterra

Acreditando que poderia vencer fácil o Exeter, o técnico Jürgen Klopp escalou um time reserva para jogar no acanhado St. James'' Park, que recebeu pouco mais de 8 mil torcedores e tinha um gramado muito pior do que o usualmente visto no Campeonato Inglês.

Sem medo de atacar, o Exeter abriu o placar, aos 9 minutos, num gol de Nichols de carrinho. Apenas três minutos depois o Liverpool empatou, com Sinclair, após um bate-cabeça do time que é 16.º na chamada Liga 2, a quarta divisão.

O gol que recolocou o Exeter na frente foi uma pintura: um gol olímpico, marcado por Holmes, ainda nos acréscimos da primeira etapa. O Liverpool desta vez demorou a empatar, o que só conseguiu na segunda metade do segundo tempo, com Bradley Smith.

O jogo desta sexta-feira abriu a fase de 32avos de final, a primeira a contar com os clubes da elite. Até as oitavas de final, não necessárias três vitórias, sendo que todas as fases têm apenas jogos ida. A volta só acontecesse se o primeiro jogo termina empatado.

O Liverpool está focado no Campeonato Inglês, no qual é apenas oitavo colocado, e na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Por esta competição, venceu o Stoke City na terça-feira por 1 a 0, fora de casa, e joga por um empate na volta, dia 26.

O problema é que o calendário fica mais apertado com o tropeço desta sexta. Nas duas próximas duas rodadas do Inglês, o Liverpool recebe seus dois maiores rivais: Arsenal (quarta) e Manchester United (domingo da outra semana).