Liverpool sofre, mas vence o Southampton na estreia no Inglês

O vice-campeão nacional venceu o duelo com a sensação da última temporada na primeira rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, atuando em casa, o Liverpool estreou no torneio com uma sofrida vitória sobre o Southampton por 2 a 1, com gols de jogadores que eram coadjuvantes do uruguaio Luis Suárez, hoje no Barcelona, na temporada passada.

A partida deste domingo marcou o reencontro do zagueiro Dejan Lovren e do atacante Rickie Lambert, contratados pelo Liverpool junto ao Southampton nas últimas semanas, com o antigo clube. E o Liverpool abriu vantagem na partida aos 23 minutos do primeiro tempo. Na jogada, Henderson lançou Sterling, que concluída na saída do goleiro Forster para fazer 1 a 0.

Melhor no começo da segunda etapa, o Southampton arrancou o empate logo aos 11 minutos. Clyne recebeu um passe de calcanhar de Tadic e chutou para igualar o marcador. O time visitante dominava a partida, mas quem chegou ao gol da vitória foi o Liverpool. Aos 34 minutos, Sterling lançou Sturridge, que tocou para as redes dentro da grande área.

O Liverpool volta a entrar em campo no Campeonato Inglês em 25 de agosto, quando vai enfrentar, fora de casa, o atual campeão Manchester City. No sábado, o Southampton vai enfrentar em casa o West Bromwich Albion.