Liverpool, Steaua e Stuttgart avançam na Liga Europa

LONDRES - O Liverpool, cinco vezes campeão europeu, avançou para a fase de 32 times da Liga Europa nesta quinta-feira com uma vitória por 1 x 0 sobre a Udinese. Steaua Bucharest e Stuttgart também se classificaram.

Jordan Henderson marcou no primeiro tempo para ajudar o Liverpool a alcançar o líder do Grupo A Anzhi Makhachkala, que perdeu de 3 x 1 para o Young Boys em Berna.

Os três clubes terminaram com 10 pontos, mas o Liverpool terminou na liderança pelos critérios de desempate, seguido pelo Anzhi, que vai para a fase eliminatória, enquanto o Young Boys está eliminado.

O Steaua, com 10 homens, segurou um empate em 1 x 1 com o Copenhague para avançar como líder do Grupo E, com o Stuttgart em segundo, com 8 pontos, o mesmo que o time dinamarquês. Mas os alemães garantiram a vaga devido ao confronto direto.

