Liverpool sua, mas bate o Augsburg e avança na Liga Europa

O Liverpool suou, chegou a ser pressionado no fim, mas garantiu a classificação às oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Longe de ser brilhante, a equipe inglesa precisou de um gol de pênalti logo nos primeiros minutos, marcado por Milner, para vencer o Augsburg por 1 a 0, em casa, e selar a classificação. A primeira partida, na Alemanha, havia terminado sem gols.

O Augsburg foi quem chegou primeiro nesta quinta e viu Caiuby desperdiçar bom momento logo no início. Mas nem deu tempo para respirar, porque na sequência o Liverpool abriu o placar. Aos três minutos, o árbitro viu toque de mão de Kohr dentro da área e marcou pênalti. Milner bateu firme, no canto esquerdo do goleiro que até saltou bem para a bola, mas não alcançou.

Foi o suficiente para dar uma tranquilidade maior ao time da casa na primeira etapa. Philippe Coutinho, em duas oportunidades, e Roberto Firmino deram trabalho para o goleiro Hitz. Sturridge também teve boa chance, mas errou na pontaria. O Augsburg, por sua vez, pouco incomodava e tentava apenas de longe, sem muito susto para Mignolet.

Mas na segunda etapa isso mudou, o Augsburg foi para cima, pressionou o Liverpool e passou a criar algumas oportunidades. Aos 24 minutos, Altintop recebeu de frente para o gol e exigiu boa defesa de Mignolet. Kohr também assustou em chute de fora da área que passou perto.

Só que a ofensividade dos alemães gerou alguns espaços na defesa, que Henderson aproveitou aos 31 em chute à queima-roupa que Hitz espalmou. O fim de jogo foi aberto e o Augsburg quase roubou a classificação do Liverpool aos 43 minutos, na cobrança de falta de Stafylidis, mas a bola raspou a trave.

OUTROS RESULTADOS

Também nesta quinta-feira, o Valencia confirmou a classificação diante do Rapid Viena. Depois de praticamente garantir a vaga com a goleada por 6 a 0 no jogo de ida, na Espanha, a equipe voltou a atropelar os austríacos por 4 a 0, mesmo fora de casa. Rodrigo, Feghouli, Piatti e Mustafi marcaram.

Outro time que confirmou a classificação nesta quinta foi o Bayer Leverkusen. Depois de vencer o Sporting por 1 a 0 mesmo atuando em Portugal, os alemães aproveitaram o apoio da torcida e voltaram a bater o adversário por 3 a 1, com destaque para Bellarabi, que marcou duas vezes.

Por fim, o Sparta Praga também aproveitou o bom resultado da primeira partida e carimbou sua classificação às oitavas de final nesta quinta. Depois de derrotar o Krasnodar por 1 a 0 na República Checa, atropelou o adversário russo por 3 a 0 mesmo atuando fora de casa.