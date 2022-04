Liverpool supera Villarreal e abre importante vantagem para ir à final da Liga dos Campeões

Algoz do Bayern de Munique nas quartas da Liga dos Campeões, o Villarreal até sobreviveu ao ataque do Liverpool durante o primeiro tempo do jogo de ida da semifinal, nesta terça, mas não resistiu ao retornar do intervalo e perdeu por 2 a 0, no Anfield. O time de Unai Emery viu sua estratégia sucumbir no momento em que Estupiñán desviou um cruzamento de Henderson para o próprio gol. Após três minutos, Mané ampliou.

Com a vitória, a equipe comandada por Jürgen Klopp avança à final mesmo se perder por um gol de diferença na partida de volta, marcada para as 16 horas da próxima terça-feira, no El Madrigal. Jogando em casa, o time espanhol vai a campo precisando vencer por vantagem de dois gols para levar a decisão à prorrogação e por três ou mais para se classificar direto.

Na volta do Villarreal a uma semifinal da Liga dos Campeões após 16 anos, Emery colocou o a equipe para marcar em cima, na tentativa de neutralizar as investidas do Liverpool, e colheu bons resultados nos primeiros momentos da partida. Conforme o tempo passava, a equipe espanhola era cada vez mais empurrada ao campo de defesa, mas continuava eficiente defensivamente, suportando o quanto podia a pressão inglesa.

Na segunda metade do primeiro tempo, as jogadas ofensivas do Liverpool amadureceram e foram motivo de sustos para a defesa visitante, que agradeceu a falta de pontaria dos adversários na maior parte das finalizações. Ainda assim, Luis Díaz obrigou boa defesa de Rulli e Thiago Alcântara acertou a trave.

Depois das tentativas frustradas durante a etapa inicial, o time de Anfield contou com uma dose de sorte para abrir o placar no início do segundo tempo, quando Henderson tentou um cruzamento pela direita e viu a bola desviar em Estupiñán, aos sete minutos, antes de enganar Rulli e morrer na rede.

Com o placar inaugurado e a estratégia do Villarreal fragilizada, o Liverpool soube aproveitar o momento e chegou ao segundo gol, desta vez em um lance de entrosamento de uma das melhores duplas ofensivas do mundo. Na jogada, Salah carregou a bola dentro da área, atento à movimentação de Mané, e soltou na hora certa para o senegalês sair sozinho na cara do gol e marcar.

Antes de decidir a vaga na final da Liga dos Campeões, o Liverpool jogou contra o Newcastle no sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, no qual disputa o título contra o Manchester City. Já o Villarreal enfrenta o Alavés pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, no mesmo dia.