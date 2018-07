Liverpool surpreende e aplica 6 a 0 no Newcastle

Suspenso por 10 partidas, por dar uma mordida no zagueiro Ivanovic, do Chelsea, Suárez assistiu à grande atuação de Daniel Sturridge e Jordan Henderson, que marcaram dois gols cada. Os brasileiros Philippe Coutinho e Lucas Leiva também exibiram bom desempenho no estádio St. James Park.

A goleada teve início logo aos 3 minutos de jogo. Daniel Agger, em posição duvidosa, cabeceou para as redes. Aos 17, Sturridge escapou pela direita ao receber lançamento em profundidade e deu passe açucarado para Henderson só completar para o gol. O terceiro gol só veio depois do intervalo. Em seis minutos, Sturridge marcou duas vezes. Aos 9, ele recebeu passe de Coutinho em contra-ataque, invadiu a área e bateu alto, sem defesa para o goleiro. E, aos 17, novo lançamento culminou em forte chute para as redes. Na sequência, Fabio Borini, aos 29, e Henderson, aos 34, encerraram a goleada.

Apesar do bom placar, o Liverpool segue distante dos líderes do Inglês. O time soma 54 pontos, na sétima colocação, e sonha em alcançar o Tottenham, com 62. A equipe londrina ocupa o quinto lugar, que dá vaga direta na fase de grupos da Liga Europa.