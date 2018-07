Liverpool terá novo fornecedor de uniforme na próxima temporada

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira que a New Balance, empresa de moda e artigos esportivos, será a sua fornecedora de uniformes a partir da próxima temporada do futebol europeu. Sem revelar os detalhes do acordo, o clube disse que se trata de um negócio "recorde" por longo prazo.

Em 2012, o Liverpool fechou um acordo de material esportivo com a Warrior Sports, que é controlada exatamente pela New Balance. Na época do acerto, a imprensa britânica divulgou que o clube iria receber 25 milhões de libras (aproximadamente R$ 105 milhões) por temporada pelo contrato.

Agora, então, a New Balance decidiu assumir a gestão dos uniformes, inclusive passando a expor a sua marca no material esportivo do clube inglês. A mudança significa a entrada da New Balance no mercado do futebol, com a empresa assumindo a tarefa de desenhar as camisas de jogo e de treino do Liverpool.