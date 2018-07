Liverpool terá volta de Gerrard no jogo deste sábado

O técnico Roy Hodgson ainda faz mistério sobre o aproveitamento de Gerrard no jogo deste sábado, dizendo que ainda fará testes com o jogador. Mas o meia tem treinado bem durante toda a semana e garante estar pronto para voltar, depois de desfalcar o time em seis jogos.

Os companheiros, inclusive, já comemoram o retorno do capitão Gerrard no jogo deste sábado. "É um grande incentivo tê-lo de volta. Ele traz muita confiança para todos", admitiu o goleiro espanhol Pepe Reina, um dos titulares mais antigos do time do Liverpool.

Depois de um começo de temporada muito ruim, o Liverpool vem tentando se recuperar. Atualmente, a tradicional e vitoriosa equipe ocupa a nona colocação no Campeonato Inglês, com 22 pontos, 12 a menos do que o líder Manchester United. Enquanto isso, avançou na Liga Europa.