Liverpool tropeça novamente e perde para o West Ham

O Liverpool está longe de repetir neste começo de Campeonato Inglês a campanha que o levou a ser vice na temporada passada. Neste sábado, em Londres, no Upton Park, o time perdeu para o West Ham por 3 a 1, em partida válida pela quinta rodada e segue distante dos primeiros colocados.

Derrotado, o Liverpool soma apenas seis pontos e está na décima colocação. Já o West Ham, com o importante triunfo deste sábado, chegou aos sete pontos e ocupa o oitavo lugar no Campeonato Inglês.

Neste sábado, o West Ham começou a definir a sua vitória logo nos minutos iniciais. Logo aos dois minutos, após cobrança de falta, Reid tocou para as redes. O segundo saiu pouco depois, aos sete minutos, e foi marcado por Sakho, que encobriu o goleiro Mignolet na sua finalização.

Dominado, o Liverpool ainda conseguiu responder aos 26 minutos. Depois de tentativa de finalização de Balotelli, a bola ficou com Sterling, que chutou da entrada da área para marcar.

Ainda assim em desvantagem, o Liverpool não teve muita força para reagir no segundo tempo. E o time acabou sofrendo o terceiro gol no final da partida. Aos 42 minutos, a defesa falhou e Amalfitano chutou de bico para definir o triunfo do West Ham por 3 a 1.