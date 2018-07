Liverpool vacila em clássico contra o Everton e cede empate

Em equilibrado clássico na terra dos Beatles, o Liverpool desperdiçou grande chance de encerrar a sequência negativa no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando em casa, no Anfield Road, o time de Balotelli saiu na frente do Everton e esteve perto de marcar o segundo gol, mas vacilou nos minutos finais e cedeu o empate, em 1 a 1, nos acréscimos.

Depois de um primeiro tempo parelho, o Liverpool abriu o placar aos 19 minutos da etapa final, em cobrança de falta de Gerrard. O goleiro Tim Howard até alcançou a bola, mas não conseguiu evitar o gol. Embalado, o time da casa quase anotou o segundo dois minutos depois, em cruzamento de Sterling e chute de Balotelli no travessão.

Sem aproveitar suas chances, o Liverpool viu o Everton ser mais eficiente no ataque. Aos 46 minutos, Phil Jagielka encheu o pé de fora da área e marcou um golaço, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Simon Mignolet.

Com o resultado, o atual vice-campeão inglês acumulou seu terceiro tropeço seguido no Inglês. Antes do empate deste sábado, o time havia sido derrotado por West Ham e Aston Villa nas últimas rodadas. Com apenas sete pontos, o Liverpool ocupa a modesta 10ª colocação da tabela, enquanto o Everton é o 12º, com seis.