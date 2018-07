Liverpool vence a Udinese por 1 a 0 e avança na Liga Europa

LONDRES - O Liverpool passou por apuros durante a fase de grupos, mas conseguiu nesta quinta-feira, na última rodada, a sua classificação à próxima fase da Liga Europa. Na luta pela classificação no Grupo A com o surpreendente Young Boys, da Suíça, o time inglês obteve a vaga com a vitória sobre a já eliminada Udinese por 1 a 0, na Itália - gol de Henderson, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Mas a classificação do Liverpool veio apenas nos critérios de desempate, já que o Young Boys ganhou do Anzhi Makhachkala, da Rússia, por 3 a 1, na Suíça, e fez com que os três clubes terminassem a fase empatados com 10 pontos. No confronto direto entre os três, o time inglês ficou com a liderança e o russo, que tem o volante brasileiro Jucilei (ex-Corinthians), em segundo.

Quem também obteve a vaga de forma dramática foi o Stuttgart, no Grupo E. Em casa, o time alemão foi derrotado pelo eliminado Molde, da Noruega, por 1 a 0 e assim teve de torcer por um tropeço do Copenhague contra o já classificado Steaua Bucareste. Para sorte do Stuttgart, os dinamarqueses ficaram no empate por 1 a 1 com os romenos e a classificação veio no confronto direto - ambos terminaram com oito pontos.

Já classificados antecipadamente, Napoli, Atlético de Madrid e Fenerbahçe deram vexame na última rodada. Pelo Grupo F, o time italiano foi derrotado de virada pelo já eliminado PSV Eindhoven, da Holanda, por 3 a 1 - a outra vaga ficou com o surpreendente Dnipro, da Ucrânia. Pelo Grupo B, os espanhóis, atuais campeões, perderam a primeira colocação da chave para o Viktoria Plsen, da República Checa - vitória dos mandantes por 1 a 0, com gol de Prochazka. E a equipe turca, no Grupo C, caiu em casa diante do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, por 3 a 0.

Os outros resultados desta quinta foram: Hapoel Tel-Aviv (Israel) 2 x 0 Acadêmica (Portugal), AEL Limassol (Chipre) 3 x 0 Olympique de Marselha (França), Marítimo (Portugal) 2 x 1 Brugge (Bélgica) e Bordeaux (França) 2 x 0 Newcastle (Inglaterra).