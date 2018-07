Liverpool vence amistoso com gol de Philippe Coutinho

BANGCOC - O Liverpool faturou mais uma vitória em sua turnê de pré-temporada pela Ásia. Desta vez, a vítima foi a seleção da Tailândia. Com um belo gol de Philippe Coutinho, o time inglês venceu por 3 a 0 no Estádio Rajamangala National, em Bangcoc, neste domingo.

Foi a terceira vitória seguida dos ingleses nesta pré-temporada. Antes, havia batido a seleção da Indonésia e o Melbourne Victory, ambos pelo placar de 2 a 0.

Neste domingo, Coutinho foi o autor do primeiro gol da partida. O ex-jogador do Vasco arrancou pelo ataque, emplacou quatro dribles seguidos e marcou um belo gol, aos 16 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Iago Apas e o ídolo do time, Steven Gerrard, fecharam o placar.

O Liverpool contou mais uma vez com o uruguaio Suárez, que entrou somente no segundo tempo. Ele não balançou as redes, mas voltou a ser o centro das atenções, em razão dos rumores sobre uma possível transferência ainda nesta janela de transferências.

O técnico Brendan Rodgers, no entanto, voltou a desmentir qualquer negociação. "Ele ainda tem três anos de contrato conosco. Estamos contando com ele no futuro", declarou o treinador.