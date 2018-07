Liverpool vence amistoso contra time australiano com gols de reforços O Liverpool contou com o brilho dos seus reforços para conquistar mais uma vitória na sua excursão pela Ásia e Oceania durante a pré-temporada do futebol europeu. Nesta segunda-feira, com gols do meio-campista James Milner e do atacante Danny Ings, o time inglês derrotou o australiano Adelaide United por 2 a 0.