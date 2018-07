Liverpool vence amistoso de virada na Austrália com 1º gol de Milner

Porém, antes de assegurar a sua vitória, o Liverpool sofreu. O time inglês foi surpreendido ao levar o primeiro gol da partida, marcado por Dimitri Petratos aos 17 minutos do primeiro tempo. O gol de empate saiu nove minutos depois, sendo anotado por Adam Lallanam com um chute colocado, da ponta da área, em que a bola fez uma curva antes de entrar.

Potencial substituto de Steven Gerrard, que se transferiu para o Los Angeles Galaxy, Milner marcou o gol da vitória aos 30 minutos da etapa final. Na jogada, ele passou a bola por baixo das pernas de Jade North, capitão do adversário, e contou com o desvio do seu disparo em um oponente para impedir a defesa do goleiro Jamie Young.

Milner chegou ao Liverpool no mês passado, depois de rejeitar uma oferta do Manchester City para renovar o seu contrato. O jogador, de 29 anos, defendeu a seleção da Inglaterra nas duas últimas Copa do Mundo, em 2010 e 2014, e na Eurocopa de 2012.

O Liverpool abriu a sua excursão pela Ásia e Oceania com uma vitória por 4 a 0 sobre o Thai All Stars, um combinado de jogadores do futebol tailandês. O time inglês volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, quando vai encarar o australiano Adelaide United.