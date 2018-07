Liverpool vence Cardiff em casa e vira líder do Campeonato Inglês

LIVERPOOL - Com mais um show de Luis Suárez, o Liverpool assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês neste sábado. O time do atacante uruguaio alcançou o topo da tabela ao vencer o Cardiff por 3 a 1, diante de sua torcida, no Anfield. Suárez foi o responsável por dois destes três gols, na abertura da 17.ª rodada.

O uruguaio chegou à marca de 19 gols neste sábado, um dia após renovar seu contrato com o Liverpool, e ampliou sua vantagem na artilharia do campeonato. O vice é o argentino Sergio Agüero, com 13 gols.

Com mais esta grande atuação, Suárez levou o time ao primeiro lugar da tabela, com 36 pontos, um a mais que o Arsenal. O rival vai fazer o clássico com o Chelsea, na segunda-feira. Derrota ou empate do Arsenal manterá o Liverpool na liderança da tabela.

Para levar o Liverpool a mais uma vitória, Suárez liderou a equipe ao lado de Jordan Henderson, um dos destaques do time na partida. Juntos, eles não deram sossego ao visitante no primeiro tempo. Aos 24, o uruguaio acertou belo chute de primeira, da entrada da área, e abriu o placar.

Mesmo em vantagem, o Liverpool manteve a vantagem, que deu resultados nos minutos finais da etapa. Aos 41, Sterling recebeu passe de Suárez, após lançamento em profundidade, e só completou para as redes. Três minutos depois, o próprio Suárez recebeu passe de calcanhar e achou um espaço entre a marcação para bater colocado, no canto esquerdo do goleiro.

Depois de construir a vitória no primeiro tempo, o anfitrião desacelerou no segundo tempo. E viu o Cardiff descontar aos 12 minutos, com gol de Jordon Mutch. Os visitantes até tentaram esboçar uma pressão na metade da etapa, mas o Liverpool, dos brasileiros Lucas Leiva e Philipe Coutinho, se defendeu bem e garantiu a vitória sem sobressaltos no segundo tempo.