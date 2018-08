Liverpool vence com gol de Salah e mantém início perfeito no Campeonato Inglês

O Liverpool derrotou o Brighton & Hove Albion por 1 a 0 neste sábado, em casa, e chegou a nove pontos em três partidas pelo Campeonato Inglês, ocupando a liderança. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Mohamed Salah, em lance no primeiro tempo que contou com a assistência de Roberto Firmino.

Em partida mais complicada do que se imaginava, o Liverpool abriu o placar com um chute de primeira de Salah, com a chapa do pé esquerdo, que colocou a bola no canto direito do goleiro Mathew Ryan. Assim como em muitos lances da última temporada, Firmino conduziu a bola e serviu o egípcio na hora certa.

O Liverpool criou mais oportunidades na etapa inicial e no começo do segundo tempo, mas o placar de 1 a 0 deu coragem ao time visitante. O Brighton foi para o abafa e cruzou muitas bolas altas no campo de ataque e algumas delas até quicaram com perigo dentro da área adversária, mas sem finalização.

Na reta final da partida, o Liverpool ensaiou uma pressão, mas a maior chance para alterar o placar foi do Brighton, aos 43 minutos do segundo tempo. Pascal Gross cabeceou livre entre os zagueiros, mas Alisson fez importante defesa - pouco exigido antes desse lance, o goleiro brasileiro havia dado sustos na torcida durante o segundo tempo quando tentou sair jogando com os pés.

Na próxima rodada, o Liverpool tentará manter o aproveitamento de 100% no torneio, contra o Leicester, fora de casa, no sábado. Já o Brighton, que soma três pontos em três partidas e está em 12º lugar, será mandante contra o Fulham, também no sábado.